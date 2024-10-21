İran, Siyonist rejimin Filistin’deki cinayet eylemlerini şiddetle kınadı

İsmail Bekaî, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ve insan hakları kurumlarının sessizliği ile sorumluluk almamalarının yanı sıra, Siyonist rejimin cezasız kalmasının ve ABD’nin bu rejime devam eden desteğinin utanç verici olduğunu belirrirken her gün bu rejimin Filistin halkına karşı işlediği çeşitli suçlar ve vahşetle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Diplomasi sözcüsü, dün gece ile bu sabah arasında Beyt Lahya’da yetmişten fazla masum Filistinli kadın ve çocuğun katledilmesi ile fanatik Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya vahşice saldırmasının, Siyonist apartheid rejiminin Filistin halkının kimliğini ve özellikle Mescid-i Aksa’yı yok etmeye yönelik tehlikeli ve örgütlü bir plan hazırlığında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bekaî, Siyonistlerin Filistin halkına karşı devam eden cinayetlerinin ve saldırılarının korkunç ve öngörülemez sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası toplum ve İslam ülkelerinin bu rejimin suçlarına karşı acil, kararlı ve caydırıcı bir tepki vermeleri ve suçlu liderlerini hesap vermeye zorlamaları çağrısında bulundu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin ilahi vaade olan sarsılmaz inancıyla, Filistin halkının işgale ve apartheid’e karşı meşru direnişini destekleme konusundaki ahlaki, İslami ve yasal sorumluluğuna bağlı kalacağını vurguladı.