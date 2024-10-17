İran Kültür Bakanı: İran ve Türkiye kültürel ortaklıklarından faydalanmalıdır

Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Seyyid Abbas Salehi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile telefonda yaptığı görüşmede, İslam Cumhuriyeti İran'ın dış politikadaki temel yaklaşımının komşularla ilişkileri güçlendirmek olduğunu ifade ederek Türkiye'nin komşular arasında önemli ve dikkate değer bir konumu olduğunu vurguladı.

Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı, işbirliklerini güçlendirirken, iki ülkenin medya ortamını ve kamuoyunu da dikkate almalarının gerekli olduğunu belirtirken işbirliklerinin iki milletin çıkarları doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı ve bu doğrultuda resmi makamların açıklamalarının özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Salehi, bölgedeki gelişmelerin ve siyonist rejimin işlediği suçların, Müslüman milletler arasında yakınlık ve birliği her zamankinden daha fazla gerekli hale getirdiğini belirtti ve bu koşullarda, bölücülüğe yol açacak her türlü eylem ve sözden kaçınılması gerektiğini söyledi.



Salehi ayrıca son günlerde bazı Türk medya yetkililerinin yaptığı açıklamaların, İslam Cumhuriyeti İran kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığını, bunun önlenmesi gerektiğini belirtti.

Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak, dost ve komşu ülke İran ile mükemmel siyasi ve kültürel ilişkilere büyük önem verdiklerini ve 2025 yılının İran ve Türkiye Kültürel Yılı olarak belirlenmesiyle birlikte, ortak hedefler doğrultusunda değerli projeler gerçekleştirebileceklerini umduklarını ifade etti.

Altun, son günlerde bir medya yetkilisinin açıklığı olmayan bazı ifadelerinin doğurmuş olduğu algıya değinerek yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti. Altun Türk hükümetinin kalıcı yaklaşımının İran halkı ve hükümetiyle dostluğu pekiştirmek ve ilişkileri her alanda geliştirmek olduğunu vurgulayarak bunun aksine yapılan her türlü açıklamanın, Cumhurbaşkanı ve Türk hükümetinin görüşleriyle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.