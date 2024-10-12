Rusya ve Türkiye İran filmlerine ev sahipliği yapıyor

"Atel" animasyonun Türkiye'de Ege Sanat kısa film festivaline girmesi, "Vardı ve ol" adlı kısa filmin Rusya'daki Lempa Uluslararası Film Festivali'nden ödül kazanması, "Hitler masum mu?!" eserinin yurt içi ve yurt dışı festivallere katılmaya hazırlanması, İran sinemasının yapay zekaya sahip ilk hipergerçek kurgu filmi olan "Gözümde Filistin"in varlığı da günümüz sinema haberlerinin arasında yer alıyor.

"Gözümde Filistin" filminin özeti, yapay zeka alanında faaliyet gösteren Filistinli bir bilim adamının bir sanal gerçeklik cihazı yaparak savaşın gerçeklerini kör oğlundan sakladığı hakkında.