12 Eki 2024 18:34
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Rusya ve Türkiye İran filmlerine ev sahipliği yapıyor

12 Eki 2024 18:34
News ID: 85625658
Rusya ve Türkiye İran filmlerine ev sahipliği yapıyor

Tahran,İRNA- İran'ın yapay zekaya sahip ilk hipergerçek kurgu filmi gösterime hazırlanıyor.Ayrıca "Atel" adlı animasyon Türkiye'de vizyona girecek ve "Vardı ve ol" adlı kısa film Rusya'daki Lempa Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

 "Atel" animasyonun Türkiye'de Ege Sanat kısa film festivaline girmesi, "Vardı ve ol" adlı kısa filmin Rusya'daki Lempa Uluslararası Film Festivali'nden ödül kazanması, "Hitler masum mu?!" eserinin yurt içi ve yurt dışı festivallere katılmaya hazırlanması, İran sinemasının yapay zekaya sahip ilk hipergerçek kurgu filmi olan "Gözümde Filistin"in varlığı da günümüz sinema haberlerinin arasında yer alıyor.

"Gözümde Filistin" filminin özeti, yapay zeka alanında faaliyet gösteren Filistinli bir bilim adamının bir sanal gerçeklik cihazı yaparak savaşın gerçeklerini kör oğlundan sakladığı hakkında.

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