Batı Azerbaycan ile Türkiye'nin sınır illerinin ortak işbirliği toplantısı Urumiye'de başladı

Bu oturum, İran ve Türkiye'nin sınır illeri arasında gerçekleştirilen yedinci ekonomik işbirliği toplantısı olup, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ve Türkiye’nin Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır valilerinin katılımıyla iki gün boyunca Urumiye'de düzenlenecek.

Bu toplantıya, iki ülkenin sınır illerinden 100'den fazla ticari ve ekonomik aktör de katılıyor.



İran ve Türkiye arasındaki 560 kilometreden fazla sınır boyunca ekonomik alışverişlerin geliştirilmesine yönelik çözümler, bu yedinci sınır illeri ekonomik işbirliği toplantısında ele alınacak.