3 Eki 2024 13:00
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Batı Azerbaycan ile Türkiye'nin sınır illerinin ortak işbirliği toplantısı Urumiye'de başladı

3 Eki 2024 13:00
News ID: 85616586
Batı Azerbaycan ile Türkiye'nin sınır illerinin ortak işbirliği toplantısı Urumiye'de başladı

Urumiye, İRNA – Batı Azerbaycan illeri ile Türkiye'nin sınır illeri arasındaki ortak ekonomik işbirliği toplantısının yedincisi, valilerin yanı sıra yetkililer ve ekonomik aktörlerin katılımıyla Perşembe günü Urumiye'de başladı.

Bu oturum, İran ve Türkiye'nin sınır illeri arasında gerçekleştirilen yedinci ekonomik işbirliği toplantısı olup, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ve Türkiye’nin Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır valilerinin katılımıyla iki gün boyunca Urumiye'de düzenlenecek. 

Bu toplantıya, iki ülkenin sınır illerinden 100'den fazla ticari ve ekonomik aktör de katılıyor.


İran ve Türkiye arasındaki 560 kilometreden fazla sınır boyunca ekonomik alışverişlerin geliştirilmesine yönelik çözümler, bu yedinci sınır illeri ekonomik işbirliği toplantısında ele alınacak. 

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