Türkiye'denTebes maden ocağı kazası için taziye açıklaması

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Büyük üzüntüyle Güney Horasan Eyaleti'nde bir kömür madeninde meydana gelen patlama haberini aldık." ifadeleri yer aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamada, Güney Horasan Eyaleti'ndeki kömür madeni patlaması nedeniyle İran halkına başsağlığı dileklerini iletirken, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar dilediğini belirtti.
Açıklamanın sonunda, madende mahsur kalan kişilerin bir an önce kurtarılmasını temenni ettiklerini ifade etti.
yorumunuz