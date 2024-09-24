Erdoğan: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

TRT Haber'de yer alan habere göre, BM 79. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması çağrısını bir kez yineledi.

Erdoğan'ın konuşmasının önemli bir kısmını Siyonist rejimin son günlerde Lübnan ve özellikle de 11 aydan fazladır Gazze'de işlediği soykırıma ayırdı.

BM'in asıl kuruluş amacına göre hareket etmediğini ve artık atıl bir kurum haline geldiğini belirten Erdoğan "Şuan çatısı altında bulunduğumuz BM 2. Dünya Savaşı sonrası barışı korumak için kuruldu. BM'den sonra istikrar ve huzura dair beklentiler yeniden yeşermişti. Ancak son yıllarda BM atıl bir yapıya dönüşüyor. Uluslararası barış ve güvenliği 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu görüyoruz." dedi.

Siyonist rejimin 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çeken Cumhurbaşkanı "7 Ekim'den beri 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. 41 bin can acımasızca hayattan koparıldı. Çoğu çocuk 10 binden fazla Gazzelinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. 172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. İnsani yardım görevlileri, 210'dan fazla BM personeli öldürüldü. Cami ve kiliseleri vurdular. 130'dan fazla ambulansı vurdular. Utanmadan tüm dünyaya, buradan, bu kürsüden meydan okudular." ifadelerini kullandı.

8 milyarlık dünya nüfusunun Gazze'de olan bitenler için hiçbir şey yapamadığına işaret eden Erdoğan "Batı'nın savunduğu değerler ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. İnsan hakları örgütleri, Gazze'deki, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" dedi.

Siyonist rejime destek veren ülkeleri de sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e destek verenler bu katliama ortak olmanın utancının daha ne kadar taşıyacaksınız? Bebekler öldürülürken maalesef uluslararası toplum çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar ahlaki çöküşün göstergesidir. İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. " ifadelerini kullandı.

İsmail Haniye'nin şehit edilişine de değinen Erdoğan "İsrail hükümeti işi yokuşa sürerek, ateşkese en yakın olduğu muhatabını kalleşçe öldürerek barış istemediğini ortaya koydu. 2735 sayılı BMGK kararının uygulanmadığı ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler uygulanmalıdır. Toplumun Filistinlilere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmelidir. Netanyahu cinayet şebekesi durdurulmalıdır. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine takası gerçekleştirilmeli. İnsani yardımlar kesintisiz ulaştırılmalıdır. Hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım eli uzatmamız şarttır." dedi.