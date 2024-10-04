İran’ın İsrail’e Saldırısı Kimleri Sevindirdi, Kimleri Rahatsız Etti? + VİDEO

İran İslam Cumhuriyeti 1 Ekim 2024 tarihinde akşam sularında Siyonist İsrail Rejim’e karşı ikinci füze saldırısını gerçekleştirdi.



7 Ekim Aksa Tufanı’ndan bu yana direniş cephesine kesintisiz destek vermeye devam eden İran, 1 Ekim tarihinde Hipersonik füzeler ile Siyonist İsrail rejimi işgali altında olan toprakları hedef alarak İsrail’e ağır bir darbe indirdi.

İran'ın saldırsında Siyonist İsrail rejiminin en önemli 3 hava askeri üssünün yanı sıra Mossad’ın karargahı, rejimin tankları ve askeri personellerinin bulunmuş olduğu bir merkez de başarılı bir şekilde hedef alındı.



İran İslam Cumhuriyeti’nin İsrail’e gerçekleştirmiş olduğu başarılı saldırı Filistin ve diğer İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün hür insanları sevindirirken en çok Gazze halkına umut ışığı oldu.

İran İslam Cumhuriyeti’nin çocuk katili İsrail’e gerçekleştirmiş olduğu füze saldırısının hemen ardından Gazze başta olmak üzere Filistin’in farklı bölgelerinden, Lübnan, Yemen, Irak, Mısır, Ürdün gibi birçok ülkeden halkın sevincini gösteren videolar yayınlanmaya başladı. Dünya genelinde sokaklarda ve sosyal medya platformlarında farklı ülkelerden milyonlarca kişi sevincini açıkça dile getirdi.

Türkiye’de de İran’ın saldırısını destekleyen eylemler gerçekleşti, ülkenin bazı bölgelerinde tatlılar dağıtıldı.



Ancak o gece İran’ın saldırılarından sonra yas tutanlar ve durumdan rahatsız olanlar da İsrail ve katliamları doğrudan destekleyen batı ülkeleriyle sınırlı kalmadı.



Sözde “Demir Kubbe” olarak bilinen İsrail’in hava savunmasının dünyanın gözü önünde tam yenilgisine karşılık İsrail’in farklı ülkelerdeki medya kolları devreye girerek bir şekilde İran’ın saldırılarının büyük etkisini farklı yöntemlerle kamuoyu nezdinde azaltmaya çalıştı.

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Tüm çabalara rağmen bu sefer Siyonistlerin farklı ülkelerdeki medya uzantılarının algı operasyonu da İran İslam Cumhuriyeti’nin askeri saldırısı karşısında tam bir yenilgiye uğrayarak kendisini yine daha açık bir şekilde ele verdi, kamuoyunun alay konusu haline geldi.



1 Ekim 2024 “Gerçek Vaat 2” operasyonundan geriye kalan en güzel tablo ise aylardır İsrail rejimi tarafından her türlü savaş cinayetine maruz kalan Gazze halkının tekbir nidaları ve sevinç gösterileri eşliğinde İsrail’in dünyanın gözü önünde art arda İran’ın yerli yapımı füzeleriyle hedef alındığını gösteren görüntüler oldu.



Ayrıca İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney bugün Cuma namazında yaptığı konuşmada İran’ın gelecekte de gerekeni yapmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizerek Filistin, İran, Mısır, Suriye, Lübnan, Yemen, Irak, Türkiye ve bütün bölge ülkelerinin ortak düşmanı Siyonist İsrail rejimine net bir mesaj vermiş oldu.