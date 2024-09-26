Pezeşkiyan, ABD'de yaşayan İranlı siyasilerle bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Perşembe sabahı bu görüşmede "İranlı elitlere, bilim adamlarına, üreticilere ve yatırımcılara dünyanın her köşesinde saygı duyuyor ve onların yardımıyla ülkenin sorunlarını çözmek ve ilerlemek için yeni yollara ulaşabileceğimize inanıyoruz." vurgusunda bulundu.

"Yanlış süreçleri düzelterek, toplumda sinerji oluşturmak suretiyle sorunları aşmaya çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Bu dönemde hükümetin attığı adımları arasında komşularla etkileşimi geliştirme ve ülkenin altyapısını güçlendirme gibi çabaları yer alıyor." ifadesinin altını çizdi.