26 Eyl 2024 10:20
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News ID: 85608334
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Pezeşkiyan, ABD'de yaşayan İranlı siyasilerle bir araya geldi

26 Eyl 2024 10:20
News ID: 85608334
Pezeşkiyan, ABD'de yaşayan İranlı siyasilerle bir araya geldi

Tahran, İRNA-İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de yaşayan bir grup siyasi elitle bir araya gelerek, dünyanın her köşesindeki İranlıların yardımıyla İran'ın sorunlarını aşmak ve ilerlemesi için yeni çözüm yollarına ulaşabileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Perşembe sabahı bu görüşmede "İranlı elitlere, bilim adamlarına, üreticilere ve yatırımcılara dünyanın her köşesinde saygı duyuyor ve onların yardımıyla ülkenin sorunlarını çözmek ve ilerlemek için yeni yollara ulaşabileceğimize inanıyoruz." vurgusunda bulundu.

"Yanlış süreçleri düzelterek, toplumda sinerji oluşturmak suretiyle sorunları aşmaya çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Bu dönemde hükümetin attığı adımları arasında komşularla etkileşimi geliştirme ve ülkenin altyapısını güçlendirme gibi çabaları yer alıyor." ifadesinin altını çizdi.

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