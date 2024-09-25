Pezeşkiyan: Toprağımıza saldırmaya kimsenin cesaret edememesi için ne gerekiyorsa yaparız

Çarşamba sabahı yerel saatle "Üst Düzey Amerikalı Düşünürler" topluluğu ile yaptığı toplantıda İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın konuşmasından önemli başlıklar:

-İran İslam Cumhuriyeti, gerilimin ve çatışmanın artmasını önlemek için sabırlı davrandı, ancak Siyonist rejim vahşetini ve suçluluğunu doruğa çıkardı.

-Biz savaş ve çatışma peşinde değiliz, ancak her gün baskılar ve eylemler bize karşı yoğunlaşıp genişletildiğinde, sonuç istemediğimiz bir şeye dönüşebilir.

-Nükleer anlaşmaya (Kapsamlı Ortak Eylem Planı ) bağlı kaldık, ancak Amerikalılar ve Batılılar, anlaşma yürürlükteyken bile casusları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişleriyle birlikte İran'a göndererek İran'ın nükleer tesislerinde sabotaj yapmaya ve İran'ı yükümlülüklerini ihlal etmiş gibi göstermeye çalıştılar.

-Amerikalıların yöntemi, her anlaşmadan sonra çeşitli bahanelerle karşı tarafın yükümlülüklerini artırarak onu adım adım geri çekmek ve zayıflatmaktır.

-Amerikalılar ve Siyonistler günlük olarak terör eylemleri gerçekleştiriyor ve DAEŞ gibi gruplar oluşturup destekliyorlar; DAEŞ'e kim karşı çıktı ve onu kim yarattı?

-Ana yaklaşımımız, tüm güç ve kaynaklarımızı İran'ı inşa etmek için kullanmaktır. Komşularımızla ve diğer dünya ülkeleri ile hiçbir sorunumuz yok.

-Filistin halkını savunmamız, zalime karşı mazlumdan inanç temelli bir savunmadır.

-İran İslam Cumhuriyeti, hiçbir savaşı tanımaz ve savaşın kimseye fayda sağlamadığına inanır.

-Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için, karşılıklı saygı ve menfaatler temelinde işbirliği yapmaya hazır olan ülkelerle ilişkilerimizi genişlettik.

-Güvensizliği gidermek için diyalogdan memnuniyet duyarız, ancak zorbalığa boyun eğmeyiz.