Cumhurbaşkanı: Büyüme ve kalkınma için güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var

Dr. Mesud Pezeşkiyan, New York ziyaretinin üçüncü günündeki programlarına devam ederek, bugün Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve güçlendirilmesine yönelik ilgisini dile getirdi. Pezeşkiyan "Kuveyt'i dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz ve bu temelde, ikili ilişkileri ve iş birliğini her boyutta ve alanda daha derin, samimi ve kapsamlı bir şekilde geliştirmeye hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı, dış politikada komşu ülkelerle dostluk ve kardeşlik temeline dayalı etkileşimlerin ve ilişkilerin genişletilmesinin, anlaşmazlık yerine uzlaşma ve diyalog yolunun seçilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı ve görev süresi boyunca bu hedefi gerçekleştirmek için çaba göstereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, daha sonra Gazze'deki acı verici olaylar ve Siyonist rejimin bu bölgedeki zalimce ve insanlık dışı suçlarına değinerek, İslam ülkelerinin bu suçların devam etmesini önlemek için tek ses ve birlik içinde olmalarının gerekliliğine dikkat çekti. "Zorba ve suçlu bir grubun, kadınları, çocukları, hastaneleri ve okulları terörle mücadele adı altında bombalaması insanlık toplumunun zekâsına bir hakarettir ve İslam ülkelerinden en az beklenti, bu suçlar karşısında sessiz kalmamaları ve Gazze'deki savaşın ve kan dökmenin durması için tek ses ve birlik içinde çaba göstermeleridir." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ise bu görüşmede, Dr. Pezeşkiyan ile görüşme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini yeni dönemde geliştirmeye yönelik ciddi bir ilgi gösterdiğini belirterek "Görevinizin ilk gününden itibaren, Tahran’dan bölge ve dünya ile etkileşimi geliştirmek için yeni ufuklar açma doğrultusunda olumlu mesajlar aldık ve bu çok değerli. Umarım bu dönemde, geçmişteki iniş çıkışlardan bağımsız olarak, gelecekteki ilişkilerde iyi ve olumlu gelişmelere tanık olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Veliaht Prensi ayrıca, Gazze'deki Sionist rejimin işlediği suçlara dikkat çekerek, "Kuveyt, Filistin meselesinde İran İslam Cumhuriyeti ile aynı görüştedir ve Filistin davasını desteklemedeki önemli ve merkezi rolüne vurgu yapmaktadır. İslam ülkeleriyle iş birliği içinde, Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını durdurmak için rol üstlenmeye çalışacağız." dedi.