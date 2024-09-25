İran ve Pakistan Ekonomik İşbirliğini Genişletme Konusunda Anlaştı

Dr. Mesud Pezeşkiyan, New York ziyaretinin son gününde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin dini kardeşleri ve değerli komşularıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pezeşkiyan, İran'ın, merhum İran Cumhurbaşkanı'nın Pakistan’a yaptığı ziyaret sırasında varılan tüm anlaşmaları nihai hale getirip uygulamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, bölgede ülkeler arasında geniş bir demiryolu ve karayolu ağı oluşturma fikrini dile getirerek, halklar arasındaki alışverişleri kolaylaştırmayı hedeflediklerini ve bu fikrin hayata geçirilmesi için güvenlik, siyasi, ekonomik ve iletişim boyutlarını içeren kapsamlı bir plana ihtiyaç olduğunu belirtti

"Bu plan, bölgedeki halkların birbirine daha fazla yakınlaşmasını sağlarken, tüm ülkelerin çıkarlarını da temin edebilir" diyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Eğer biz Müslümanlar, Allah'ın emirlerine, kitabımıza ve peygamberimize uyarak gerçekten kardeşçe bir arada olsaydık ve ayrılığa düşmeseydik, Siyonist rejim bu şekilde cinayet işlemeye cesaret edemezdi" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Siyonistlerin ve destekçilerinin, Müslümanlar arasındaki bölünmelerin gölgesinde pervasızca suç işlediklerini belirterek, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için ortak bir adım atmanın ve kolektif bir işbirliği ile her türlü baskı aracını kullanmanın gerekliliğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu görüşmede, İran'ın merhum cumhurbaşkanının ziyaretinde iki ülke arasında çok iyi anlaşmalar yapıldığını ve anlaşmaların uygulanmasına ve ilişkilerin daha da geliştirilmesine devam edileceğinden emin olduklarını belirtti.

Şerif, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak için samimi bir işbirliğine hazır olduklarını da ifade etti.

Başbakan Şerif ayrıca, Gazze ve Lübnan'da Siyonist rejimin işlediği suçların artışına dikkat çekerek, Gazze ve Lübnan’daki durumun hem Pakistan’ın hem de İran’ın ve tüm dünyanın derin bir ortak endişesi olduğunu belirtti.