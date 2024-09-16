Hazar Haber Ajansları Birliği kurulacak

Dün akşam Moskova'da düzenlenen toplantıya, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA), Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kazakistan Cumhur Başkanlığı televizyon ve radyo kompleksi, Rus haber ajansı (TASS) ve Türkmenistan devlet haber ajansının temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılanlar, Hazar bölgesinin önde gelen medya kuruluşları arasında kapsamlı bilgi işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Hazar Haber Ajansları Birliği'nin beş komşu ülkenin yararına kurulması gerektiği sonucuna vardılar.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan beş ülkenin resmi haber ajanslarının temsilcileri, birlik tüzüğü taslağının hazırlanması, bir sonraki toplantının zaman ve yerinin belirlenmesi ve aynı zamanda birlik içerisinde bilgi işbirliği formatının geliştirilmesi konularında istişarelerde bulunma konusunda mutabakata vardı.

İran resmi haber ajansı İRNA Uluslararası İlişkiler Direktörü Zaman Rızahani bu toplantıda yaptığı konuşmada, komşular arasındaki medya işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin haber ajansları birliğinin kurulmasını, halkların yakınlaşmasına ve bölge hükümetleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin haber ajansları arasında ortak bir platform oluşturulmasını öneren Zaman Rızahani, “Bu platformda bu medya kuruluşları sadece haberlerini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Hazar Denizi bölgesindeki haberlere de referans olacak” dedi.