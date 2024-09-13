Minsk'te güvenlik diplomasisi; Ahmediyan Belarus’a gitti

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Rusya'nın St. Petersburg kentinde BRICS ülkelerinin üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının ardından, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik diplomasisi kapsamında Belarus'taki mevkidaşının daveti üzerine Belarus'un başkenti Minsk'e gitti.

Ali Ekber Ahmediyan, Minsk Uluslararası Havalimanı'nda, Belarus Güvenlik Konseyi Birinci Yardımcısı Demidenko ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Belarus Büyükelçisi Alirıza Sanayi tarafından karşılandı.

Ahmediyan’ın Belarus ziyareti kapsamında Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması, ikili ilişkilerin takibi ve özellikle ekonomik ilişkiler başta olmak üzere her alanda ilişkilerin geliştirilmesi, bu ziyaretin gündemini oluşturuyor.