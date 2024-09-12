İran’dan Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için BRICS’e çağrı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen RICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısında yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin Gazze’deki cinayetlerine değinerek, “Cani ve terörist Siyonist rejim, ABD ve bazı Batılı hükümetlerin desteğiyle yaklaşık bir yıldır onbinlerce sivili katletmiş ve uluslararası toplumun taleplerini hiçe sayarak uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye atmıştır” dedi.

Ahmediyan bu toplantıda üye ülkelerin yetkililerine, gaspçı Siyonist rejimin zulmüne ve suçlarına son verilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Ahmediyan, bu toplantının sonuç bildirisinde suçların kalıcı olarak durdurulması ve gaspçı rejimin askerlerinin Gazze ve Batı Şeria'dan tamamen çekilmesi, esir ve tutukluların takası talebinin belirtilmesini ve bunun takibi için BRICS tarafından bir komite kurulmasını önerdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca, Güney Afrika hükümetinin ve bu toplantıda hazır bulunan diğer bazı ülkelerin, Siyonist rejime karşı uluslararası hukuk mahkemelerinde dava açılması yönündeki eylemlerini takdir etti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu güvenlik hamlesine desteğini açıkladı.