Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden İsrail rejim ordusunun Gazze'ni güneyindeki ölümcül saldırılarına tepki

BM kurumu, bu saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İsrail rejimi ordusunun, yoğun nüfuslu bu bölgelerde geniş çaplı etkisi olan silahlar kullanmaya devam ettiğini ve bu silahların sivil halka ve altyapıya orantısız zarar verdiğine dair pek çok kanıta rağmen, Filistinli sivillerin yaşamlarına tamamen kayıtsız kaldığını belirtti.

Son saldırı, en az 71 kişinin 13 Temmuz'da benzer koşullar altında hayatını kaybettiği aynı sözde insani bölge içerisinde gerçekleşti. İsrail rejimi ordusu ise Filistinli sivillere bu bölgeyi tahliye etmeleri yönünde talimat vermeye devam ediyor.