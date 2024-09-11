11 Eyl 2024 10:11
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News ID: 85593376
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden İsrail rejim ordusunun Gazze'ni güneyindeki ölümcül saldırılarına tepki

11 Eyl 2024 10:11
News ID: 85593376
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden İsrail rejim ordusunun Gazze'ni güneyindeki ölümcül saldırılarına tepki

New York, İRNA - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail rejiminin yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarıyla dolu olan Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesine yönelik gece saldırılarını eleştirdi. İsrail rejimi, tek taraflı olarak bu bölgeyi insani bir bölge olarak ilan etmişti.

BM kurumu, bu saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İsrail rejimi ordusunun, yoğun nüfuslu bu bölgelerde geniş çaplı etkisi olan silahlar kullanmaya devam ettiğini ve bu silahların sivil halka ve altyapıya orantısız zarar verdiğine dair pek çok kanıta rağmen, Filistinli sivillerin yaşamlarına tamamen kayıtsız kaldığını belirtti.

Son saldırı, en az 71 kişinin 13 Temmuz'da benzer koşullar altında hayatını kaybettiği aynı sözde insani bölge içerisinde gerçekleşti. İsrail rejimi ordusu ise Filistinli sivillere bu bölgeyi tahliye etmeleri yönünde talimat vermeye devam ediyor.

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