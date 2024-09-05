İrevani: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Tahran'ın Ukrayna'daki rolü hakkındaki suçlamaları "asılsız ve yanıltıcı"

İrevani, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, Batı'dan özellikle ABD'den gelen gelişmiş silahların Ukrayna savaşını uzattığını ve sivillere ile sivil altyapıya zarar verdiğini inkar edemeyeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup yazan İrevani, İran'ın Rusya'ya silah satışı, ihracatı veya transferi ile ilgili herhangi bir iddianın tamamen asılsız olduğunu ve kesin bir şekilde reddedildiğini vurgularken İran'ın uluslararası insancıl hukuka olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti.

İranlı diplomat ayrıca, ABD temsilcisinin iddialarının aksine, terörizmin asıl destekçisi ve yayılmacısının İran değil, ABD olduğunu belirtti. ABD'nin, dünyanın en tehlikeli terörist rejimi olarak nitelendirdiği İsrail rejiminin başlıca destekçisi olduğunu ifade etti.