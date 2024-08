Hamas: Batı Şeria'daki direniş güçleri Siyonist rejimi şaşırtacak

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yaptığı yazılı bir açıklamada, El Halil'in kuzeyindeki ‘Gush Etzion’ ve ‘Kermi Tsur’ yerleşiminde düzenlenen operasyonların, Siyonist rejimin Filistin halkına ve topraklarına yönelik saldırganlığı devam ettiği sürece direnişin güçlü kalmaya devam edeceğinin açık göstergesi olduğunu bildirdi.

Bu operasyonların Batı Şeria'nın güneyindeki Halil'de düzenlenmesi açısından özel bir önem taşıdığına işaret eden Hamas, söz konusu operasyonların Siyonist rejimin Batı Şeria’nın kuzey bölgelerine yönelik saldırılarının ve Gazze Şeridi’ndeki soykırımının yoğunlaştığı durumda gerçekleştirildiğini belirtti.

Hamas’ın açıklamasında, “İşgalci düşman vatanın hiçbir yerini tekeline alamaz ve Batı Şeria'daki direniş güçleri işgalci İsrail rejimini her an ve her yerde şaşırtacaktır” ifadesine yer verildi.