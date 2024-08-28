Erakçi: Filistin halkı ve direniş gruplarının kabul ettiği her türlü anlaşmayı destekliyoruz

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi ve Arap ve İslami İlişkiler Sorumlusu Halil el-Hayye, Dr. Seyyid Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi yaparak, kendisini İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesi nedeniyle tebrik etti. El-Hayye, ayrıca Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin son durumu, Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği son suçlar ve Mescid-i Aksa'daki durumu değiştirme çabaları hakkında Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüş alışverişinde bulundu.

Halil el-Hayye, Şehit Bakan Emir Abdullahiyan'ın Filistin halkının direnişine verdiği destek için teşekkür ederek, Filistin halkının, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'in hedeflerine ve Siyonistlerin zulmüne karşı direnişlerine yönelik sürekli desteğini takdir ettiğini vurguladı.

Dr. Erakçi de Halil el-Hayye'nin tebrik ve temaslarından dolayı teşekkür ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Filistin halkını ve direnişini destekleme politikasının 14. hükümet döneminde de güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak için Filistin'in direnişçi halkı, direniş grupları ve Hamas tarafından kabul edilen her türlü anlaşmayı İran İslam Cumhuriyeti'nin destekleyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Gazze halkının ve direnişçilerin Siyonistlerin zulmüne karşı on bir aylık direnişlerini övdü ve nihai zaferin Filistin halkının olacağından emin olduğunu ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin sonuna kadar onların yanında olacağını belirtti.