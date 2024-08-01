1 Ağu 2024 16:26
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News ID: 85555679
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Paris'te İran ve Filistin spor kervanlarının katılımıyla Şehit Haniye'yi anma töreni düzenlenecek

1 Ağu 2024 16:26
News ID: 85555679
Paris'te İran ve Filistin spor kervanlarının katılımıyla Şehit Haniye'yi anma töreni düzenlenecek

Paris, İRNA- Şehit İsmail Haniye'yi anma töreni, İran ve Filistin spor kervanı üyelerinin katılımıyla bu perşembe akşamı Paris'te düzenlenecek.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Milli Olimpiyat Komitesi, Hamas hareketinin ve Filistin direniş cephesinin lideri şehit İsmail Haniye'yi anma amacıyla bu perşembe akşamı İran İslam Cumhuriyeti'nin Paris Büyükelçiliği geçici konsolosluğunda bir tören düzenleyecek.

Bu törende, Paris'te yaşayan bazı İranlılar, İran Büyükelçiliği'ndeki çalışanlar ve İran spor kervanının temsilcileriyle birlikte; Paris'te bulunan bazı Filistinli antrenör ve sporcular da hazır bulunacak.

30 Temmuz sabahı Hamas'ın siyasi Büro başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri, Tahran'daki ikametgahlarına düzenlenen saldırıda şehit oldu.

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