Paris'te İran ve Filistin spor kervanlarının katılımıyla Şehit Haniye'yi anma töreni düzenlenecek

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Milli Olimpiyat Komitesi, Hamas hareketinin ve Filistin direniş cephesinin lideri şehit İsmail Haniye'yi anma amacıyla bu perşembe akşamı İran İslam Cumhuriyeti'nin Paris Büyükelçiliği geçici konsolosluğunda bir tören düzenleyecek.

Bu törende, Paris'te yaşayan bazı İranlılar, İran Büyükelçiliği'ndeki çalışanlar ve İran spor kervanının temsilcileriyle birlikte; Paris'te bulunan bazı Filistinli antrenör ve sporcular da hazır bulunacak.

30 Temmuz sabahı Hamas'ın siyasi Büro başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri, Tahran'daki ikametgahlarına düzenlenen saldırıda şehit oldu.