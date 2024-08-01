İrevani: İsmail Haniye suikastı ABD'nin izni ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani Çarşamba akşamı yerel saatle BMGK'nin "Ortadoğu'nun Durumu" başlıklı oturumda "İran İslam Cumhuriyeti, bu menfur terör eylemini mümkün olan en şiddetli şekilde kınamakta ve bunu uluslararası hukukun ve BM Tüzüğü'nün ciddi bir ihlali, ayrıca İran'ın egemenliği ve ulusal güvenliğine yapılan saldırı olarak değerlendirmektedir." ifadesinde bulundu.

" Yeterince provokatif olan bu terörist saldırı eylemi, barış ve güvenliğin ciddi bir ihlalidir ve BMGK'nin Tüzük kapsamındaki yetkisini uygulamaya yönelik acil ve etkili eyleme geçmesini gerektirir." diyen İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı sözlerinin devamında "Ne yazık ki Amerika bir kez daha gerçekleri görmezden gelmeye ve mevcut durumun kökenlerinden gafil olmaya karar verdi. Hamas gibi Filistinli direniş grupları ve bölgedeki diğer direniş grupları terörist değil. Uluslararası hukuka göre meşru ve yasal gruplardır ve işgallere ve saldırılara karşı mücadele etmek için oluşturulmuştur." ifadelerine dikkat çekti.