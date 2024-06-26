İran: ABD kuvvetleri koşulsuz olarak Suriye'den çekilmeli

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu ve Suriye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Suriye halkı insani kriz, saldırganlık, yabancı güçlerin işgali ve terörizmden muzdarip. Yasa dışı işgal, insanlık dışı yaptırımlar, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün siyasallaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası desteğin engellenmesi nedeniyle bzı Batılı ülkeler çatışmaların uzamasından sorumludurlar. Çünkü kendi isteklerini Suriye halkına dayatmaya çalışmaktadırlar. ” dedi.

İrevani, “Bu tür çabalar yasa dışı ve ahlak dışıdır ve yalnızca krizin uzamasına ve Suriye halkının acılarının artmasına neden olacaktır. Uluslararası toplum terörle, yabancı işgaliyle ve hukuk dışı yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik terörle mücadelede Suriye halkını yalnız bırakmamalıdır. Güvenlik Konseyi kararları olarak Suriye'nin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne herkes tarafından tam saygı gösterilmesi gerekiyor. ” ifadesini kullandı