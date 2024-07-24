İrevani ABD, İngiltere ve Fransa'nın Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetti

İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Salı günü yerel saatle Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta “Mevcut yazışma, BM Güvenlik Konseyi'nin 22 Temmuz 2024 tarihinde "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" (S/PV.9691) gündemi kapsamında yapılan genel toplantısının ardından gönderilmiştir. Bu toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa temsilcileri bir kez daha Güvenlik Konseyi kürsüsünü kötüye kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'ne asılsız suçlamalarda bulundu. Bu toplantıda liderleri ve yetkilileri masum Filistin halkının kanına bulanan işgalci İsrail rejiminin temsilcisi, ülkem aleyhine yalan ve yanlış bilgiler yayınladı.” ifadelerinİ kullandı.

Mektubun devamında “İran İslam Cumhuriyeti, bu toplantıda kendisine yöneltilen tüm asılsız suçlamaları kesinlikle kınamakta ve reddetmekte. İran ayrıca, 23 Temmuz 2024'te "Ortadoğu'daki durum" gündemiyle düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin bugünkü genel toplantısında ABD temsilcisinin Yemen'deki duruma ilişkin tekrarlanan ve asılsız suçlamalarını da şiddetle reddediyor.” denildi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM’deki kıdemli diplomatı mektubunda ayrıca “Bu umutsuz çabalara rağmen Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunluğu haklı olarak bölgedeki mevcut durumun asıl sebebinin İsrail'in, masum Gazze halkına karşı işlediği barbarca cinayet ve katliamlar olduğuna ve Gazze halkına yönelik soykırım savaşının derhal sonlandırılması çağrısına vurgu yapıyor.” ifadeleri yer aldı.