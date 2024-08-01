Tunus'tan Haniye suikastı ve Siyonist rejimin Lübnan saldırısına tepki

Tunus Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride "Tunus, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik vahşi saldırısını şiddetle kınıyor. Lübnan'ın güvenliğine ve egemenliğine yönelik saldırı, haktalep ve özgürlükçü çağrıları asla susturmayacak ve direniş ısrarını daha da artıracaktır." ifadesine yer verdi.

Bu bildirinin devamında "Hiçbir yabancı tarafın, işgalciye ve gaspçıya direnen birine müdahalede bulunama hakkı yoktur. Uluslararası toplumdan, işgalci rejimin tehlikeli düşmanca politikalarının önlenmesi konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesini istiyoruz." ifadelerine yer verilirken Haniye suikastının ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olarak değerlendirildi.