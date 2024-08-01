1 Ağu 2024 10:13
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News ID: 85555297
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Tunus'tan Haniye suikastı ve Siyonist rejimin Lübnan saldırısına tepki

1 Ağu 2024 10:13
News ID: 85555297
Tunus'tan Haniye suikastı ve Siyonist rejimin Lübnan saldırısına tepki

Tahran, İRNA - Tunus Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarına ve bu rejimin İsmail Haniye'ye korkakça suikast düzenlemesine tepki göstererek, bu saldırıları şiddetle kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride "Tunus, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik vahşi saldırısını şiddetle kınıyor. Lübnan'ın güvenliğine ve egemenliğine yönelik saldırı, haktalep ve özgürlükçü çağrıları asla susturmayacak ve direniş ısrarını daha da artıracaktır." ifadesine yer verdi.

Bu bildirinin devamında "Hiçbir yabancı tarafın, işgalciye ve gaspçıya direnen birine müdahalede bulunama hakkı yoktur. Uluslararası toplumdan, işgalci rejimin tehlikeli düşmanca politikalarının önlenmesi konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesini istiyoruz." ifadelerine yer verilirken Haniye suikastının ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olarak değerlendirildi.

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