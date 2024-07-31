İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İsmail Haniye'nin şehadetiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı'nın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikast hakkında yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: Bugün İslam Cumhuriyeti İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere İran hükümeti ve halkının konuğu olan, Kudüs şehidi General Kasım Süleymani'nin yakın dostu, direnişin onurlu ve cesur liderlerinden, yorulmak bilmeyen mücahid Şeyh İsmail Haniye, işgalci İsrail'in terörist saldırısı sonucu hedef alınarak şehit edilmiştir.

Filistin halkının seçilmiş liderlerinden biri ve Filistin halkının kaderini tayin etme hakkını elde etmek için yürüttüğü meşru mücadelenin öncülerinden biri olan Şehit İsmail Haniye'ye yönelik bu suikast, Filistin topraklarını işgal eden suçlu mafyanın terörist doğasının ve saldırgan karakterinin bir başka kanıtıdır.

Bu terörist eylem, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olmasının yanı sıra, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

İsrail'in bu terörist eylemi, son on ayda Filistinlilere yönelik soykırım programının bir parçası olarak ve Batı Asya bölgesinde güvensizliği artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Geçmiş birkaç on yılda da Filistin direniş liderlerine yönelik suikastlar bu ülkelerde gerçekleşmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümetinin, İsrail rejiminin işgal ve soykırım politikasını sürdürmesinde destekçi ve suç ortağı olarak bu iğrenç terörist eylemin gerçekleştirilmesindeki sorumluluğunu vurgulamaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, yorulmak bilmeyen mücahid Şeyh İsmail Haniye'ye yönelik İsrail rejiminin saldırgan eylemini şiddetle kınamaktadır ve bu saldırgan eyleme karşı uygun bir yanıt verme hakkını saklı tutarak, ülkelerden ve uluslararası örgütlerden Filistin halkının kaderini tayin etme hakkını ve işgale karşı meşru direnişini desteklemeleri için İsrail rejimini ciddi ve etkili bir şekilde cezalandırmalarını ve gerekli siyasi, hukuki ve cezai tedbirleri almalarını beklemektedir.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu büyük mücahidin ve beraberindekilerin şehadetini, İslam Devrimi Lideri İmam Hamaney'e, İslam ümmetine, cesur Filistin halkına, Filistin İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas), bu şehidin ailesine, Filistin direniş gruplarına ve direniş ekseninin tüm bileşenlerine, Filistin davasını destekleyen tüm hükümet ve halklara ve dünya özgürlükçülerine taziye iletmiştir.