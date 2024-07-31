Bakıri: İran, uygun yanıt verme hakkını saklı tutuyor

Ülkemizin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ali Bagheri, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları yazdı: Filistin direnişinin onurlu lideri İsmail Haniye'nin, Kudüs şehidi General Kasım Süleymani'nin eski dostu ve kahraman Filistin halkının direnişinin lideri olan bu değerli insanın korkakça suikasta uğraması, İslam dünyasını ve tüm özgürlüksever insanları işgal ve soykırıma karşı onurlu cihat yolunda daha da kararlı hale getirecektir.

Bakıri, mesajının devamında, "Şehit Haniye, Filistin halkının liderlerinden biri olarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için meşru mücadelenin öncüsüydü. İran halkı ve hükümetinin resmi konuğu olarak İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmıştı. Filistin'deki işgalci terörist mafyanın bu terör eylemi, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Şartı'nın açık bir ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygısızlıktır," ifadelerini kullandı.

Bakıri ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti bu nefret dolu suç eylemini en güçlü şekilde kınamakta ve uygun bir yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır," diye vurguladı.