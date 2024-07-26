Hamas Paris Olimpiyatları'na ilişkin kendisine atfedilen sahte videoyu reddetti

Filistin Online konuya ilişkin olarak raporda "Sosyal medyada, yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı olan bir kişinin görüntüleri yayılmaya başlamış, bu kişi, görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı: "Sizler (Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı Macron) Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, Paris sokaklarından kan nehirleri akacak." ifadelerine yer verdi.

Filistin Online, Fransa'ya ölümlü saldırı tehdidinde bulunan kişinin zayıf bir Arapça aksanıyla yabancı olduğunu belirtti.

Rapora göre ilk kez sosyal medya X’ten yayınlanan bu videoda yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan kişi, Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı Macron’a, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiği için saldırgan ifadeler kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise, bu görüntüyü hemen Hamas'a atfederken, Filistin İslami Direniş Hareketi ise bu suçlamayı reddetti.

Hamas, “Tel Aviv”i söz konusu görüntüyü Filistin direnişine atfetmekle suçladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı." ifadelerini kullandı.

Rişk, bu görüntülerin, İsrail’in Filistin direnişinin imajını kötülemek için yürüttüğü propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi yönündeki çağrılara destek verilmesi gerektiğini de vurguladı.