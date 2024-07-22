22 Tem 2024 17:00
Journalist ID: 5630
News ID: 85545858
T T
0 Persons

Hamas’tan, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması için uluslararası topluma çağrı

22 Tem 2024 17:00
News ID: 85545858
Hamas’tan, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması için uluslararası topluma çağrı

Tahran, İRNA - Hamas hareketi, uluslararası topluma ve BM’ye, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik katliamını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas hareketi bugün Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'den dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik yaşanan soykırımın durdurulması için harekete geçmesini istedi.

Hamas, Filistin milletinin kendi topraklarında varlığını sürdürdüğünü, Filistin direnişinin de cani düşmanla yüzleşme vaadine sadık kalacağını vurguladı.

Bu hareket, özgürlüğe, mültecilerin geri dönüşüne ve kendi kaderini tayin etme yolunda işgalcilerin bu bölgeden kovulmasına kadar Gazze'nin yenilmez kalacağını da altını çizdi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .