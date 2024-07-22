Hamas’tan, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması için uluslararası topluma çağrı

Hamas hareketi bugün Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'den dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik yaşanan soykırımın durdurulması için harekete geçmesini istedi.

Hamas, Filistin milletinin kendi topraklarında varlığını sürdürdüğünü, Filistin direnişinin de cani düşmanla yüzleşme vaadine sadık kalacağını vurguladı.

Bu hareket, özgürlüğe, mültecilerin geri dönüşüne ve kendi kaderini tayin etme yolunda işgalcilerin bu bölgeden kovulmasına kadar Gazze'nin yenilmez kalacağını da altını çizdi.