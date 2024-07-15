Hamas: Düşmanın amacı müzakerelere baskı yapmak

Filistin merkezli SAMA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hamedan, el-Arabi kanalıyla yaptığı röportajda, Siyonist düşmanın, Hamas'ı ateşkes müzakerelerinde baskı altına almak için Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği cinayetleri ve katliamları artırdığını belirtti.

Hamedan röportajda "İşgalci rejim, direniş liderlerini hedef aldığı iddiasını ortaya atarak, Han Yunus'taki suçlarını gözlerden kaçırmak istiyor," dedi.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi olarak Hamedan, düşmanın işlediği suçların, Hamas'ın savaşın durdurulması gerektiğine dair tutumunun doğruluğunu teyit ettiğini ifade etti.

Siyonist rejim ordusu, Cumartesi günü Han Yunus'taki "el-Mevasi" bölgesinde mültecileri hedef alarak yüzlerce masum insanı şehit edip yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 38 binden fazla Filistinli şehit oldu ve 88 binden fazla kişi yaralandı.