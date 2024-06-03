İslam İnkılabı Lideri: Filistinliler Aksa Tufanı Sayesinde Düşmanı Kurtuluşu Olmayan Bir Köşeye Sıkıştırdı

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, İmam Humeyni'nin vefatının otuz beşinci yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, bugün İmam Humeyni’nin bakış açısından "Filistin meselesi” ve "İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Şehadeti" konularını ele alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Bugün yüce gönüllü İmamın (İmam Humeyni) bakış açısından, geçtiğimiz Haziran ayından bugüne kadar meydana gelen iki önemli konu hakkında konuşmak istiyorum. Bunlardan biri bugün dünyanın bir numaralı meselesi haline gelen Filistin meselesidir; büyük bir halk saldırısıyla başlayarak bu olayın yankıları bugün bütün dünyanın dikkatini çekerek onu dünyanın bir numaralı meselesi kılmış durumda.”

İmam Hamaney konuşmasının başında İmam Humeyni’nin vefatının yıldönümüne değinerek “Her yıl düzenlenen bu kalabalık törenin önemli ve aynı zamanda İran milleti için gerekli olan bir hedefi vardır; Bu hedef yüce gönüllü İmam Humeyni’yi anmanın yanı sıra onun ülkenin gelişimi, ülkenin yönetimi ve İslam devriminin yüce hedeflerini takip etmeye dair derslerinden yararlanmaktır.” dedi.

Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında İmam Humeyni’nin eşsiz kişilik boyutlarının her birinin bizim için birer ders olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:



“Bugün yüce gönüllü İmamın (İmam Humeyni) bakış açısından, geçtiğimiz Haziran ayından bugüne kadar meydana gelen iki önemli konu hakkında konuşmak istiyorum. Bunlardan biri bugün dünyanın bir numaralı meselesi haline gelen Filistin meselesidir; büyük bir halk saldırısıyla başlayarak bu olayın yankıları bugün bütün dünyanın dikkatini çekerek onu dünyanın bir numaralı meselesi kılmış durumda.”



Devrim Lideri konuşmasına şöyle devam etti:



“Diğer bir konu ise değerli Cumhurbaşkanımızın kaybı ile ilgili yaşanan üzücü olaydır; bu da büyük bir olaydır; hem ülke içi hem de uluslararası alanda sonuçları olan bir olay. Cumhurbaşkanı (Reisi) ve beraberindekilerin şehadeti İslam İnkılabı tarihindeki önemli vakalardan biridir.”

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney konuşmasının başka bir bölümünde şunları dile getirdi:

“İmam Humeyni’nin Filistin'in geleceği hakkında öngördükleri, bugün gerçekleşmektedir. İmam Humeyni Filistin halkının kendi haklarını almak için sahada mücadele etmeleri ve Siyonist rejimi geri çekilmeye zorlamaları gerektiğini söylemişti. 7 Ekim'de gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonu, bölgenin tam da ihtiyaç duyduğu bir gelişmeydi. Bölgemiz bu operasyona ihtiyaç duyuyordu ve bu operasyon söz konusu bölgesel ihtiyaca bir cevap niteliğindeydi.”

“Bu operasyon, Siyonist rejime belirleyici bir darbe vurmuş oldu ve bu rejim söz konusu darbenin etkisiyle kurtuluşu olmayan sorunlar yaşıyor.”

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdü:



“7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu, düşmanın dikkatlice tasarlanmış planını boşa çıkarmış oldu. Siyonist rejimin vahşi saldırısı, planlarının altüst olmasına verdikleri asabi bir tepkidir. Filistinli komutanlar ne kadar büyük bir işe imza atmakta olduklarının farkında olup olmadığını bilmiyorum ama yaptıkları iş, başka hiçbir şeyin, yerine geçemeyeceği bir işti. Onlar, Ortadoğu bölgesinin batısı için tasarlanmış uluslararası büyük bir komployu boşa çıkararak yok etmiş oldu.”

“Aksa Tufanı operasyonu tam zamanında gerçekleşti ve Siyonist rejimi, yok oluşu ve çöküşünden başka bir sonu olmayan bir yola soktu.”

Ayetullah Hamaney, Aksa Tufanı operasyonunun Siyonistleri köşeye sıkıştırarak onlara kaçış yolu bırakmadığının altını çizerek “Barış müzakerelerine bel bağlanmamalıdır.” dedi.

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamaney “Siyonist rejim sona eriyor ve dünya halkları kendi gözleriyle buna tanıklık ediyor.” dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopter kazasına değinen Ayetullah Hamaney “Sevgili ve çalışkan Cumhurbaşkanımız ve beraberindekiler, halka hizmet yolunda şehit düşen değerli ve inançlı kişilerdi.” dedi.



Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanının ve beraberindekilerin cenaze töreninde halkın yoğun katılımına dikkat çekerek şöyle dedi: “Halkın bir Cumhurbaşkanını kaybetmesi ve ardından milyonların onu uğurlamak için sokaklara akın etmesi, milli bir sermayedir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur.”

“Reisi, İslam İnkılabının sloganlarının tezahürüydü. Halkımız onu övdüğünde aslında devrimin sloganlarına olan bağlılıklarını göstermiş oluyor.”

İmam Hamaney konuşmasının sonunda yaklaşan Cumhurbaşkanlık seçimlerine değinerek “Bu seçimler büyük kazançlar doğuracak bir olaydır, inşallah bu seçimler iyi ve görkemli bir şekilde gerçekleştirilirse, İran milleti için büyük bir kazanım olacaktır.” ifadesine yer verdi.