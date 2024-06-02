Bakıri ile Fidan telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Refah'ta işlediği suçlar ele alındı.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin şehadeti nedeniyle İran’a ilettiği taziye mesajlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Bakıri, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) dışişleri bakanlarının İstanbul’da düzenlenecek olan toplantısına atıfta bulunarak, bu toplantıda iki ülke arasında ilgilenilen konularda istişarelerde bulunulmasını temenni etti.

Gazze ve Refah’taki son gelişmelere değinen Bakıri, “Refah'a yönelik saldırılar düzenlemek ve Gazze halkına insani yardım taşıyan otomobil ve kamyonların geçişini engellemek Siyonist rejimin suçlarının bir başka tezahürüdür” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın şehadetinden dolayı taziyelerini yineleyerek, Filistin meselesinde İslam ülkeleri arasında koordinasyon yapılması gerektiğini vurguladı.

Hakan Fidan ayrıca, İran’ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplanması yönündeki teklifini memnuniyetle karşıladı.

Fidan, “Siyonist rejim, Filistin halkını yok etme hedefiyle Gazze'yi kuşatmıştır. İnsanlık karşıtı bu suçların soykırımın devamını önlemek için tüm kapasitelerin kullanılması gerekiyor” dedi.

Fidan ilaveten Ankara ve İran arasında önemli ikili ve bölgesel konulardaki istişarelerin devam etmesini son derece önemli ve verimli olarak değerlendirdi.