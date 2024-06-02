Yemen’den ABD’ye ait uçak gemisine füze saldırısı

Yemen merkezli El Mesire TV Kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Sana ve diğer bölgelere yönelik son saldırılarına tepki olarak ve Gazze halkına destek vermeye devam etmek amacıyla Kızıldeniz'de ABD'ye ait "Eisenhower" uçak gemisine füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Seri, Yemen ordusunun 6 operasyon gerçekleştirdirdiğini belirterek, "Kızıldeniz'in kuzeyindeki Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra bir Amerikan savaş gemisi de bu denizde çok sayıda drone tarafından hedef alındı." dedi.

Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen ordusunun Hint Okyanusu'ndaki "MAINA" ve "ALORAIQ" gemileri ve Kızıldeniz'deki "ABLIANI" gemisini de hedef aldığına dikkat çekerek, Amerikan gemisine yapılan saldırının yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiğini ifade etti.