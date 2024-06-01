Bakıri: Gerçek Vaat operasyonu ile Siyonist rejimin sahte caydırıcılığı son buldu

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bu sabah radyo ve televizyonun uluslararası konferanslarının merkezinde yerli ve yabancı birçok ismin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gazze Zirvesi'nde yaptığın konuşmada "Bugün güçlü ve zulme uğramış Gazze dünyanın en önemli meselesidir." dedi.

Bakıri konuşmasının devamında " Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu Filistin tarihinde bir dönüm noktası ve Siyonist rejimin gayri meşru varoluşunun yoludur. Bu rejim teslim olma veya direnişle karşı karşıya kaldı. Direnişle yüzleşmeye karar verdiği bugün durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa operasyonu başladığı gün hiçbir ülkenin Siyonist rejimle ilişkisini kesmediğini belirten Bakıri " Ancak bugün öyle bir hale geldi ki, uluslararası forumlarda Siyonist rejim lehine oyların sayısı artık daha az ve kamuoyu düzeyinde de Batılı ülkelerde birçok gösteri gördük ve dünyada en nefret edilen varlık Siyonist rejim oldu." dedi.

Bakıri ayrıca "Siyonist rejim stratejik bir hata yaparak Şam'daki İran diplomatik karargahına saldırdı. Ancak İran'ın saldırganı cezalandırma girişimi ve kararı, Siyonist rejimin bu beceriksiz girişimini, onlar için yeni bir felakete çevirdi ve (operasyonla)bu rejimin hayali ve sahte caydırıcılığının ortadan kalktığını herkes gördü." dedi.

Direniş hareketlerine verilen desteğe de dikkat çeken Dışişleri Bakan Vekili " İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki direniş hareketine desteğini sürdürüyor ve bu destek yalnızca İran'a özgü değil." dedi.