Erdoğan: Netanyahu denen barbara dur denilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Gazze'deki vahşete dikkat çekerek, Siyonist rejimi sert bir dille eleştirdi.

Gazze’de 8 aydır devam eden katliamların her zamanki gibi gündemlerinin en üst sırasında yer aldığını belirtirken "Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze’deki katliamların insanlık suçu olduğuna dikkat çekerek, uluslararası toplumu Siyonist rejimin saldırgan politikalarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Filistin halkının tam 76 yıldır zulme maruz kaldığını ve haklarının aşama aşama gasp edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı "Türkiye olarak 76 yıldır devam eden bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Hiçbir baskı, tehdit veya küstahlık bunu değiştirmeyecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiğini gayet iyi biliyoruz” dedi.

Hamas'ın Biden'in teklifine olumlu yaklaştığına da değinen Erdoğan, Netanyahu'nun ise yine soykırımdan yana olduğunu ifade etti.

Siyonist İsrail rejimine karşı ekonomik baskının artması için de çalıştıklarına değinen "İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz, bağımsız Filistin Devleti’nin tanınmasına destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına güçlü destek verdiklerini de dile getiren Cumhurbaşkanı" Bağımsız Filistin devletinin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz. Filistin’i tanıyan devlet sayısı 147’ye çıktı. Bu sayının artması, İsrail’in işgal politikalarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır." dedi.