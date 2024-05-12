İran liderinin kişisel kütüphanesinde hangi kitaplar var?

Bu fotoğrafın Ayetullah Hamaney'in kütüphanesinin felsefe bölümünden yayınlandığına işaret eden Alizade, bu resimde Platon, Popper, Wittgenstein, Allame Tabatabai ve Ayetullah Cevadi Amoli gibi büyük filozofların kitaplarının görebildiğini belirtti.

Görselde, Dr. Golamhüseyin İbrahimi Dinani'nin Gazali'ye Göre Bilginin Mantığı, Zihin Analizi Bertrand Russell, Seyyid Cafer Seccadi'nin Sühreverdi'nin Farsça Mektupları Üzerine Şerhi , Karl Popper'ın Açık Dünyası, Ayetullah Muhammed Mehdi Gilani'nin Şifa Teolojisi Tercümesi, Kier Kiagard'tan Korku ve Titreme, Ayetullah Cevadi Amoli'nin İnsan Hakları Felsefesi,

Platon'dan Cumhur, Şehit Motahari'nin Şiirlerinin Ayrıntılı Şerhi, Edwin Arthur Burt'tan Modern Bilimin Metafizik Temelleri, Ayetullah Mesbah Yezdi'nin Asfar Arbae Açıklaması, Aristoteles'in Atina Hükümeti İlkeleri, Allame Tabatabai'den Nahaye el-Hikma, Ludwig Wittgenstein'ın Mantıksal Felsefi İncelemesi, Seyid Celaleddin Aştiyani'nin Molla Sadra'nın Biyografisi ve Felsefi Görüşleri, Kerim Muctehedi'den İranlıların Yeni Batı Felsefelerine Tanışıklığı ve Walter Terence Setis'in

Hegel'in Felsefesi kitapları görülüyor.