14 Haz 2022 21:44
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Türkiye Dışişleri Bakanı İranlı Mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Ankara’ya Davet Etti

Türkiye Dışişleri Bakanı İranlı Mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Ankara’ya Davet Etti

Tahran, İRNA- İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları’nın telefon görüşmesinde Çavuşoğlu, Emir Abdullahiyan’ı Türkiye’ye davet etti.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ele alındı.

Söz konusu telefon görüşmesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı Mevkidaşını ikili görüşmeler için Türkiye’ye davet etti.


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