"Selam Komutanım" Marşı İstanbul'da Türkiyeli Çocuklar Tarafından Okundu

İmam Humeyni’nin Vefatı Yıldönümünde İstanbul’un İmam Zeynü’l Abidin camisinde Türkiyeli çocuklar “Selam Fermande” veya Türkçe karşılığıyla “Selam Komutanım” marşını okudu.



İran ve iran dışında gittikçe yayılan “selam Fermande” marşı, vilayet ve direniş cephesi dostu olan Müslümanlar arasında yükselmeye devam ediyor.

“Selam Fermande” İran’dan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkede okunan Hz. Mehdi’ye hitaben bestelenmiş bir marş.

Marşta çocuklar Hz. Mehdi’ye selam vererek Peygamberimizin ehl-i beytine saygı arz ediyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish