İran ve Türkiye arasındaki uçuş sayısı haftalık 110'a çıktı

Bugün açıklamalarda bulunan Rezevi, İran Sivil Havacılık Kurumu Havacılık Dairesi Başkanı Hasan Hoşhu ile Türkiye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Kemal Yüksek'in görüşmesine değinerek, bu görüşmede iki ülke arasındaki eğitim işbirliği başta olmak üzere hava taşımacılığı alanındaki işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığını ifade etti.

Görüşmede tarafların daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanması gerektiğine vurgu yaptıklarını belirten Rezevi, İranlo firmaların Türkiye'de yakıt temini sorununun giderilmesi için tarafların tekliflerinin değerlendirildiğini dile getirdi.

Rezevi, ''Hava yolları şirketlerinin talepleri üzerine yolcular için daha iyi imkanlar sağlamak amacıyla İran ve Türkiye arasındaki haftalık uçuş sayısı 100'den 110'a çıkarıldı'' diye ekledi.

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