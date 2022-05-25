Ülkenin kalkınmasını yaptırımların kaldırılmasına bağlamayız

4 Bin İmam Şehit Kongresi'ne çevrim için olarak katılan ve burada konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, ''Düşmanların tehditlerini engel görmediğimiz gibi ülkenin kalkınmasını yaptırımların kaldırılmasına bağlamadık ve diğer ülkelerin İran hakkında karar vermelerine müsaade etmeyiz. Yaptırımların etkisizleştirilmesi için çok aktif çalışan bir karargah kurduk' ve stratejimiz Devrim Lideri'nin stratejisi gibidir'' diye konuştu.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir karargah kurduklarına değinen Reisi, ''Bu karargah aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Halkın iaşe ve yaşam sorunlarını çözmeyi ve ekonominin canlandırılmasını ve durumun geçmişten daha iyi olmasını hedefliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, ''Düşmanların stratejisi, halkı ümitsizliğe kaptırmak, İran devletinin stratejisi ise halka ümit aşılamaktır. Bugün halkı ümitsizlik ve yeise kaptıran kimse, ister bilerek ve isterse bilmeyerek bun yapıyorsa düşmanın stratejisini uygulamakta ve eğer halka ümit verme yolunda adım atıyorsa devletin stratejisini benimsemiş demektir'' diye ekledi.

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