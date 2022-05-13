Ordu Deniz Kuvvetleri askeri İran'a ait bi ticari geminin kaçırılmasını önledi

Donanma'ya bağlı 80. Filo kuvvetlerinin korsanların Aden Körfezi'nde İran gemisine saldırdığı ihbarını alması üzerine harekete geçen askerler, korsanlarla çatıştı.

Donanma askerlerinin bölgeye sevkedilmesi ve korsanlarla girilen çatışma sonrası korsanların kaçması üzerine İran ticari gemisi tam güvenlikle hedef noktaya ilerlemektedir.

2008 yılından beri deniz korsanları vakalarının patlak vermesinin ardından Ordu Donanması daimi olarak Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda İran ve diğer ülkelere ait ticari filo ve gemilerin güvenliğini sağlama misyonunu edinmiş durumda.

Ordu Donanması'na bağlı 80. Filo, Elburz muhribi ve Buşehr destek gemisi eşliğinde Aden Körfezi ve Hint Okyanusu sularında görev yapmaktadır.

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