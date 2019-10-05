İranlı yetkili: Bölgesel koalisyon, deniz trafiği güvenliğini arttırır

Hürmüz Boğazı, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin İran İslam Cumhuriyeti Ordu Deniz Kuvvetleri'nin gücü nedeniyle dünyanın en güvenli deniz yolları arasında yer aldığına işaret eden Muhammed Rastad, 'Son on yılda Ordu ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin kendi sorumluluk alanımızdaki sularda deniz trafiği güvenliğini sağlamasına tanık olmakla birlikte, korsan tehdidinin bulunduğu Somali gibi çok tehlikeleri alanlarda bile Deniz Kuvvetlerimiz güvenliğin korunmasına katkı sağlamış ve oralarda bulunmuşlardır' ifadesini kullandı.

Bölgede yabancı koalisyonların kurulmasının bölge güvenliği üzerinde etkisi olmayağını ve güvenliği arttırmayacağının altını çizen Rastad, 'İran'ın deniz trafiği ve deniz alanındaki yetkili ve sorumluları olarak, güvenliğin bölge ülkelerince sağlanması kanısındayız' diye ekledi.