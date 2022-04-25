Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanlığının Hürmüz Boğazı'daki varlığı düşmanları panikletiyor

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Hürmüzgan İlindeki Temsilcisi ile bir araya gelen Amiral Tengsiri, ''Devrim Muhafızları Ordusu halk temelli askeri bir kurum olarak ve değerli halkımıza dayanarak dünya emperyalistlerine karşı var gücüyle koymuş ve bu direnişini sürdürmekte ve sürdürecektir'' dedi.

DMO Donanması güçlerinin hazırlık düzeylerinin güçlendirildiğini kaydeden Amiral Tengisi, ''Devrim Lideri'nin destekleyen halkın olağanüstü kapasitesi sayesinde ve Allah'a tevekkül ederek üstlendiğimiz görevleri tam başarı ile yapmaktayız'' değerlendirmesinde bulundu.

Amiral Tengsiri, ''Bugün Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazu ve bütün güney ve kuzey kıyılarına tam istibari hakimiyele düşmanların ve yabancıların tüm hareketlerini izlemekte ve denetlemektedir ve kutsal İran İslam Cumhuriyeti devletinin kaynakları ile menfaatlerine karşı bir tehdidin oluştuğu kanaatine varırsak, saldıranları kahır ve pişman edici yanıtla baş başa bırakırız'' diye ekledi.

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