15 Mar 2021 12:47
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News Code: 84264647
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İran Şehrikürd gemisine saldırı, uluslararası hukukun açık ihlali

İran Şehrikürd gemisine saldırı, uluslararası hukukun açık ihlali

Tahran, İRNA- Akdeniz'de İran Şehrikürd gemisine sabote düzenlenmesi, uluslararası hukukun ve denizciliğin özgürlüğü ilkesinin açık bir ihlali ve korsanlık örneğidir ve tüm hükümetlerin uluslararası standartlara uygun olarak bununla başa çıkmaları gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Akdeniz'de İran konteyner gemisine uluslararası hukuka ve deniz hukukuna açıkça aykırı olan sabotaj düzenlendiğini doğruladıklarını bildirmişti.

Korsanlığa karşı mücadele, dünya ülkeleri için bir görevdir, ancak İran İslam Cumhuriyeti bu hususla mücadele için askeri kaynaklarını defalarca seferber etmiş ve Somali kıyıları ve Aden Körfezi açıklarında korsanlıkla mücadele etme iradesini Birleşmiş Milletler'e bildirmiştir. Bandıra sahibi ülkenin coğrafi konumuna bakılmaksızın, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelerin bu kötü mesele ile mücadelede işbirliği yapması bekleniyor.

İran Şehrikürd gemisine düzenlenen bu sabotajla suçlanan İsrail rejimi, çoktandır korsan saflarına katılmıştır. Yaklaşık on yıl önce rejim, Akdeniz'deki uluslararası sularda Özgürlük Filosu'na (uluslararası aktivistleri ve insani yardımı Gazze'ye taşıyan Mavi Marmara) saldırarak, ağır savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kitabına bir sayfa daha ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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