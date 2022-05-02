Dünyanın Sadi Şirazi'nin insansever mesajlarına ihtiyacı var

Kültür ve İslami İrşad Bakanı'nın Şiraz'da Sadi Şirazi'nin mezarında düzenlenen Sadi Şirazi'yi Anma Haftası etkinliklerine gönderdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:

''Sadi'nin insansever ve ahlaki mesajları, şiddet ve aşırıclıktan yorulmuş dünümüz dünyasında dünya insanlarının dikkati çekebilir, bir dünya ki iradeler savaşı ve hikayer harbine sahnedir.

Sadi'nin dili ile sözü, zamane için hayat kurtarıcı bir reçetedir. Sadi, zalimlerin zulmüne karşı direniyor ve halka hizmet ve halkın egemenliğine inanmaktadır.

Sadi ile Hafız her ikisi de özgür insan kaygısını taşıyor. Her ikisi kendi devirlerindeki insanlara yapılan zulümden dolayı acı çekiyor. Yalan, ikiyüzlülük ve riyadan nefret ediyor ve insan düşüncesinin özgürlüğüne vurgu yapıyordur.

Sadi'den sadece konuşma sanatını değil, yaşama sanatını da öğrenmek gerek.

Bu yüzden Sadi'yi anmayı sadece takvimde yer alan bir olay değil, yaşama yeni bakış için bir ipucu gibi görmek lazım. Sadi'nin adı ve kalıcı eserleri, dünya tarihi hafızasını süslemiş ve bu, tüm Farsça konuşan insanların sonsuza kadar övünecekleri muazzam bir gurur kaynağıdır.

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