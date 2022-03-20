21 Mar 2022 02:47
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Hafız-ı Şirazi'nin türbesinde yılbaşı

Şiraz, İRNA- İran takviminde yeni yıl olarak kabul edilen Nevruz'un ilk saatlerinde Hafız-ı Şirazi'nin sevenleri ünlü şairin Şiraz'daki mezarında toplandı. Kameraman: Rıza Kadiri

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