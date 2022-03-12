Fars dili olduğu sürece, Bilge Nizami'nin adı kültür dünyasını süsleyecektir

12 Mart'ta başlayan Bilge Nizami Anma Haftası vesilesiyle bir mesaj yayınlayan İsmaili, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünya bedendir ve İran kalptir /İran dünyanın kalbi/bedeninin kalbi olacaktır

Bu mısraların şairi, İran kültürünün ve Fars dilinin en önde gelen şairlerindendir. İran kültür takviminde 12 Mart gününün Bilge Nizami olarak adlandırılması, sanat ve edebiyat alanındaki bu büyük adama tüm Fars dili ve edebiyatını ve Doğu bilgeliğini sevenlerin şükranlarının bir işaretidir.

Yüzyıllar geçmesine ve Fars şiiri alanında büyük şairlerin ortaya çıkmasına rağmen, hiç kimse Nizami'yi geçemedi ve o hala alanının kralı.

Onun renkli ve renkli dünyası, mitoloji alanından teolojik, ahlaki ve mistik edebiyata kadar uzanır. Bu uçsuz bucaksız alemde tüm çeşitliliğiyle insan yaşamının tanımıdır. Sevgi ve isyanın tarifi, iyilik ve erdem dolu ideal bir dünyaya, insanın bu gezegende yaşama mücadelesinin sonu olan bir dünyaya kadar kendini gösterir. Mistik öğretileri, teolojinin derinliğini ve kendini özgürleştirmeyi gösterir.

Allah onu kullardan/kendini Allah yolunda görmesin diye seçer

Onun edebi mirası, aydınlanma ve erdemini gösterir. O, zamanının bilgisini kapsamlı ve derinden öğrenmiş ve bu bilgiyi sözlerini tatlandırmak için çok kullanmıştır.

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