Siyonist İsrail Rejimi Tüm Güç Faktörlerini kaybetti

İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili Cumartesi günü Tahran üniversitesi hukuk ve siyaset fakültesinde düzenlenen yerli ve yabancı Filistin aktivistlerinin bulunduğu bir oturumda Siyonist İsrail rejiminin mevcut durumunu değerlendirdi.
İranlı yetkili Siyonist İsrail rejiminin hızla yok olmaya doğru ilerlediğine değinerek “1982’de Siyonist İsrail rejimin Beyrut’u ele geçirmiş olmasına rağmen, söz konusu nokta bu işgalci rejimin yenilgiler serüveninin başlangıcı oldu. Bugün söz konusu tarihten 40 yıl geçiyor ve Siyonist rejimi bölgedeki hiçbir büyük savaş meydanında zafer elde edemedi. Siyonist rejiminin yenilgileri, bu işgalci rejimin 2000 yılında Lübnan’ın güneyinden geri çekilmesine sebep oldu.” dedi.
İran Kültür Bakanı açıklamasının devamında “Siyonist İsrail rejiminin Tel-Aviv ve Hifa’nın içinde bile güvenliği yok. Hiç şüphesiz bu mesele Lübnan Hizbullahı ve Direniş Güçlerinin yüksek gücünden kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.
Muhammed Mehdi İsmaili konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öte yandan Siyonist İsrail rejimi terör hedeflerinde da başarısız oldu, Hizbullah ve Direniş hareketi birçok önemli alanda bu işgalci rejimden üstün. İşgalci Siyonist rejimi geçtiğimiz yıllarda ABD’nin kapsamlı destekleriyle her daim bölgede üstünlük sahibi olduğunu iddia ederdi ancak günümüzde işgalci rejimin medya alanı bile dahil olmak üzere tüm güç faktörlerini kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Medya savaşında bile durum Direnişin lehine değişti.”
İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanı açıklamasının sonunda “İnşallah çok yakın bir zamanda İslam İnkılabı ve Kudüs kurtuluşunun büyük Komutanı Kasım Süleymani’nin kanının bereketiyle şerif Kudüs’te İnkılap Lideri Ayetullah Hamanei’nin imamlığıyla cemaat namazı kılacağız.” ifadelerine yer verdi.
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Tahran, İRNA- İran Kültür Bakanı bugün yaptığı bir açıklamada Siyonist İsrail rejiminin geçtiğimiz yıllardaki üstünlük iddialarına rağmen günümüzde başta medya ortamı olmak üzere tüm güç faktörlerini kaybettiğini söyledi.
İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili Cumartesi günü Tahran üniversitesi hukuk ve siyaset fakültesinde düzenlenen yerli ve yabancı Filistin aktivistlerinin bulunduğu bir oturumda Siyonist İsrail rejiminin mevcut durumunu değerlendirdi.
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