İslam Ümmeti Kudüs’ü Kurtarma İlkesi Konusunda Hiç Kimseyle Anlaşmaz

İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi’nin bugün 30 Nisan tarihinde düzenlenen toplantısının başında İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf “Allah yolunda ilerleyen İran milletinin Dünya Kudüs günündeki benzersiz yürüyüşü şerif Kudüs ilkesinin ateşinin insanların gönlünde her zaman olduğundan daha aydın olduğunun bir göstergesidir. İslam ümmeti sokaklara çıkıp özgür Filistin sloganı atarak tüm işgalci ve cani Siyonistlere karşı birliğini gösterdi. İslam ümmeti dünyadaki tüm adalet arayışında olanlara Siyonist rejimi kanser tümörünün yakın bir zamanda yok olacağını söz verdi.” ifadelerini kullandı.



İran Meclis Başkanı açıklamasının devamında “Bulunduğumuz zamanda Filistin farklı günlere tanıklık ediyor. Filistin halkının örnek direnişi, Siyonist rejimini halkın geniş çaplı muhalefetine karşı çaresiz bir duruma düşmesine sebep olarak sulta sisteminin söz konusu sahte rejimin siyasi hayatının normalleştirilmesi doğrultusundaki çabalarını etkisizleştirdi.” şeklinde konuştu.



Muhammed Bager Galibaf Filistin’e dair açıklamasının sonunda “İslam ümmeti Kudüs ilkesi konusunda kimseyle anlaşma yapmaz ve şerif Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturma hedefine ulaşacaktır.” ifadelerine yer verdi.









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