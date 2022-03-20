21 Mar 2022 00:11
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İran Voleybol Federasyonu Başkanı yeni yüzyıla Dünya Federasyonu merkezinde başlayacak

İran Voleybol Federasyonu Başkanı yeni yüzyıla Dünya Federasyonu merkezinde başlayacak

Tahran, İRNA- İran Voleybol Federasyonu Başkanı Muhammedrıza Daverzeni, Dünya Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Dünya Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı 21-22 Mart günleri bu federasyonun İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde yapılacak.

İran Voleybol Federasyonu Başkanı Daverzeni, Dünya Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak dün sabah İsviçre'nin Lozan kentine doğru yola çıktı.

Dünya Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında 2021 yılı etkinlik ve müsabakaları incelenip değerlendirilecek.

Bu gezinin tüm masraflarının Dünya Voleybol Federasyonu'nun sorumluluğunda olduğunu belirtmekte fayda var.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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