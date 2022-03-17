İran halkının talepleri onurlu bir şekilde ve başka bir konuyla hiçbir bağlantısı olmaksızın karşılandı

Medyanın İngiltere'nin İran'a onlarca yıllık borcunu ödemek için alınan kapsamlı önlemlerle ilgili bir sorusuna yanıt olarak Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti diplomatları 40'ı aşkın yılın ardından ve yoğun bir müzakere sürecinde İngiliz tarafının tekrarlanan engellemelerine rağmen, İngiltere'nin İran'a olan 390 milyon sterlinlik borcunu hazineye geri hetirebildi'' dedi.

Bu borçun Pehlevi rejiminin 1971 yılında Chiftain tanklarının satın alınması için İngiltere'ye ana ve ikincil ön ödemesiyle ilgili olduğuna değinen Hatipzade, "İngiliz tarafı, İran İslam Devrimi'nden sonra 40 yılı aşkın bir süredir bu borcu yaptırımlar gibi çeşitli bahanelerle ülkemize iade etmeyi reddetti. Ancak ülkemiz temsilcileri, ilgili mahkemelerdeki yasal işlemler ve İngiliz hükümeti üzerindeki siyasi baskının ardından, İngiliz makamlarını borcun ödenmesi gerektiğini kabul etmeye ikna edebildiler. Böylece son yıllarda İngiltere Dışişleri Bakanı ve İngiltere Başbakanı kendi hükümetlerinin borcunu kabul etmek zorunda kaldılar'' ifadesini kullandı.

Hatipzade, "Söylendiği gibi, son günlerde ilgili kurumların kapsamlı çabalarıyla bu önemli tutar nihayet elde edildi ve onurlu İran halkının hakları İngiltere'den iade edilerek ülke hazinesine devredildi. Bu paranın tam ve eksiksiz olarak İran'ın mülkiyetinde olduğunu ve geri ödenen miktarın harcanma şeklinin tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin kararına bağlı olduğunu vurgulamak gerekir'' diye konuştu.

İngiliz medyasının gerçekçi olmayan spekülasyonlarını reddeden Hatipzade, İran halkının talebinin saygınlıkla ve herhangi diğer bir konuyla bağlantısı olmaksızın karşılandığını ve bu paranın İsviçre devleti nezdinde olduğuna yönelik hberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Hatipzade, ''Bütün medyanın ve onurlu İran halkının dikkat etmesi gereken en önemli nokta, İngiliz medyasının güvenlik mahkumlarının duygusal sorunuyla koordineli olarak kendi hükümetlerinin borç geri ödemesini gölgelemeye çalışmasıdır, ama her şeyden daha önemli ve merkezi olan şey, İran halkının haklarını ve taleplerini Londra'nın haksız direnişi nedeniyle on yıllardır ödenmeyen İngiliz hükümetinden almaktır'' diye ekledi.

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