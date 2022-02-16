İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: İran'ın borcunu ödemenin yollarını inceliyoruz

İran ve İngiltere dışişleri bakanları arasındaki telefon görüşmesinin ardından, Londra'nın Tahran'a olan 400 milyon sterlinlik eski borç meselesi de gündeme geldi.

Bu telefon görüşmesinde Liz Truss, yakın gelecekte İngiltere'nin İran'a olan vadesi geçmiş borçlarını ödeyebileceğini umduğunu dile getirdi.

İngiliz Dışişleri ve Kalkınma Ofisi sözcüsünden alıntı yapan Standard English, iki bakan arasındaki telefon görüşmesinden sonra, "Londra acilen İran'ın borcunu geri ödemenin yollarını arıyor" dedi. İngiliz yetkili daha fazla ayrıntı vermedi.

Bu, İngiltere'nin borçlarını ödeme sözü verdiği ilk sefer değil. Ama geçmişte bu konuyu her gündeme getirdiğinde, borç meselesini bir araç olarak kullanabilmek için, bunu bu borçla ilgisi olmayan başka meselelere bağlamıştır.

Bu borç, 1971'de İngiliz Savunma Bakanlığı ile Pehlevi hükümeti arasında İran'a 1.500 Chieftain tank ve zırhlı araç satın alınmasıyla ilgilidir.

İslam Devrimi'nden sonra sözleşme iptal edilmiş ve İran sözleşmenin tüm parasını ödediği için paranın iadesini talep etmiştir. Ancak İran ile İngiltere arasındaki tartışmalı konulardan biri de bu borca ​​ödenen 20 milyon sterlinlik faizdir.

İngiliz hükümeti şimdiye kadar yaptırımlar bahanesiyle borçlarını ve karlarını ödemekten kaçındı. Bazı ekonomistler, İngiltere'nin İran'ın taleplerini engelleyerek son 48 yılda önemli karlar elde ettiğine inanıyor.

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